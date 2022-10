Toeristentreintje neemt bewoners De Meers mee op sleeptouw

waregem Op- en afritten­com­plex Waregem opnieuw open: “Eerste ‘vlecht’ in België”

Het op- en afrittencomplex in Waregem, de zogenaamde ‘vlecht’, is sinds vanmorgen 9 uur opengesteld voor alle verkeer. Het systeem van de ‘Diverging Diamond Interchange’ wordt vooral in de Verenigde Staten toegepast. De Vlecht van Waregem is de eerste in België. Het idee kwam van ‘doodgewone’ burger Robin Demey uit Ieper.

14 oktober