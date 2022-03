Thomas stopt na 10 jaar als beroepskracht bij jeugdhuis Jakkedoe: “Meer dan gewoon maar chill pintjes drinken met de jonge gasten”

waregemThomas Vandenhouweele (36) is bezig aan zijn laatste week als beroepskracht bij jeugdhuis Jakkedoe in Desselgem. 10 jaar lang was hij een steun en toeverlaat voor de jaarlijks 300 leden van het jeugdhuis. “Ik heb mijn hart verloren aan de Jakkedoe, het is mijn tweede thuis geweest al die jaren.”

Thomas is een van de drie beroepskrachten in jeugdhuis Jakkedoe. “Eenvoudig uitgelegd heb ik de voorbije tien jaar de jongeren van het jeugdhuis begeleid en ondersteund in alles wat ze wilden doen en ondernemen”, zegt Thomas. “Wilden ze een fuif of workshop organiseren, dan hielp ik hen daarbij. Hadden ze nood aan een luisterend oor, dan vonden ze dat bij mij.”

Dat klinkt vooral als een ‘chill jobje’ waarbij je de hele dag pintjes kan drinken tussen de jonge gasten. “Hoewel het voor mij een droomjob was, is het allesbehalve een rustig jobje”, zegt Thomas. “Ik was hier bijna 7 dagen op 7 aanwezig, en de Jakkedoe liet me nooit los. Je moét er ook helemaal voor gaan, als je het goed wil doen.”

Volledig scherm "Eigenlijk kon ik genieten van de eenvoudige dingen: gewoon in de zon buiten zitten en samen eentje drinken, zalig", zegt Thomas. © Thomas

Tijdens de coronacrisis begon Thomas na te denken over zijn toekomstplannen. “Plots zat ik veel meer thuis, en had ik ook veel meer tijd voor mijn gezin. Nu het gewone leven weer op gang komt, wordt het op slag weer razend druk. Ik ben in een fase gekomen dat ik meer tijd voor mezelf en mijn gezin wil hebben. Hoezeer het me ook spijt dat er daardoor een einde komt aan mijn tijd bij Jakkedoe. De afgelopen jaren waren echt fantastisch.”

Volledig scherm Thomas met zijn collega's op het dak. © Thomas

Thomas moet even nadenken over de meest memorabele momenten uit zijn 10 jarige carrière. “Met de kern gingen we elk jaar op weekend. Die weekendjes waren stuk voor stuk ongelooflijk megageschift zalig. Onze jubileumfeestjes waren telkens legendarisch. Voor het 45-jarig bestaan enkele jaren geleden hadden we bijvoorbeeld een optreden in het OC van ’t Hof van Commerce. Ik kon daar echt wel vol trots naar staan kijken: amai, we hebben dat hier weer samen met een bende onervaren gasten van 17, 18 jaar in elkaar gebokst. Straf. Maar eigenlijk kon ik genieten van de eenvoudige dingen: gewoon in de zon buiten zitten en samen eentje drinken, zalig.”

Volledig scherm Thomas tussen enkele jonge gasten van de Jakkedoe. © Thomas

De coronacrisis zorgde voor heel wat uitdagingen. “We mochten niet meer fysiek samenkomen, dus was het zoeken naar manieren om de leden op een andere manier ‘vast te houden’. Ik heb toen kookworkshops georganiseerd, skate workshops,… allemaal online, zodat de leden toch wat verbonden bleven met de Jakkedoe.”

Volledig scherm Thomas met collega's Stiene, Becky en Tuur. Becky (vooraan) overleed vorig jaar deze tijd. © Thomas

Een mindere herinnering is het overlijden van zijn collega Becky, die precies een jaar geleden op het onverwachts overleed. “Ze was hier nog maar een paar maanden in dienst, maar ze was eigenlijk meteen goed opgenomen in de groep. Ik beschouwde haar echt als een vriendin. Haar overlijden was het zwaarste moment uit mijn carrière.”

Volledig scherm Thomas als priester in de Jakkedoe. © Thomas

Thomas wordt werkleider in de Kringloopwinkel in Tielt. “Ik zal er de mensen begeleiden die er komen werken. Ik heb intussen door dat met mensen werken echt datgene is waar ik energie uithaal. Ik zie deze nieuwe uitdaging dan ook volledig zitten. Maar het is écht met spijt in het hart dat ik hier afscheid neem. De Jakkedoe is een heel warm jeugdhuis, waar iedereen welkom is en evenwaardig. Ik ben blij dat ik daar een deel van heb mogen uitmaken.”

