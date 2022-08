TERUG NAAR SCHOOL. Directeur Seline Libeert van Groenhove Campus Middenschool in Waregem: “Vorig jaar zelf voor de klas gestaan om Frans te geven”

waregemMeer dan 1,2 miljoen leerlingen beuken donderdag opnieuw de schoolpoorten open. Maar welke uitdagingen zal het schooljaar 2022-2023 met zich meebrengen? Wij stelden de vraag aan vijftig directeurs in Vlaanderen. Eén van hen directeur Seline Libeert van Groenhove Campus Middenschool in Waregem, een school met een 200-tal leerlingen. Hoe kijkt zij aan tegen het lerarentekort, stijgende kosten én corona?

Over het lerarentekort is al heel wat inkt gevloeid. Hoe zit het bij jullie met de bezetting?

Het valt vrij goed mee. Op een totale bezetting van een 40-tal leerkrachten is alles ingevuld, behalve twee tijdelijke opdrachten voor de maand september: Frans en LO. Die raken moeilijk ingevuld net omdat het maar tijdelijke opdrachten zijn, en sollicitanten voorrang geven aan langere/vastere betrekkingen. .

Voor welke vakken vinden jullie dan moeilijk leerkrachten?

Techniek en Frans zijn voor ons het moeilijkste in te vullen. Maar in het algemeen valt het lerarentekort in onze school heel goed mee. We hebben een vaste, trouwe equipe in onze school die gelukkig niet vaak uitvalt.

Hoe lossen jullie tekorten op? Met leerkrachten die niet over het ‘juiste’ diploma beschikken?

Het voorbije schooljaar hadden we het ook al moeilijk om een afwezige leerkracht, die Frans en Economie gaf, te vervangen. Uiteindelijk heb ik zelf -ik heb de nodige vakkennis- Frans gegeven, en heeft een collega de Economie-uren op zich genomen. Dat is uiteraard geen permanente oplossing, maar een tijdelijk gat hebben we op die manier kunnen opvullen.

Nog een uitdaging: de stijgende kosten — zowel voor school als ouders. Zet u de thermostaat dit jaar consequent lager in de klassen?

Ja, dat deden we vorig schooljaar al. Geen idee met hoeveel graden, dat is iemand anders die zich daarom bekommert. We gaan dat ook dit schooljaar doen. Daarbij geven we ook het comfort van de leerlingen voldoende prioriteit. Een hele dag in de koude stil zitten op een lessenaar, dat is niet aangenaam. We zoeken dus een evenwicht. Wel zijn we wel actief bezig met de temperatuur in het schoolgebouw: het is niet dat we de chauffage aanzetten in oktober en dat in maart afzetten. Als er een warme week is, zetten we de chauffauge ook in die periode opnieuw uit, en omgekeerd buiten die periode.

Neemt u nog andere maatregelen om energie te besparen?

Naast de temperatuur nauwgezet opvolgen, letten we ook op sluimerverbruik. In vakanties worden bijvoorbeeld alle stopcontacten uitgetrokken.

Vrezen jullie uitstapjes te moeten beperken door de gestegen kosten?

Neen, uitstappen zijn te waardevol voor leerlingen. Wat we wel gaan doen is naar goedkopere alternatieven zorgen, mocht het nodig zijn. Dat doen we nu eigenlijk ook al zoveel mogelijk om de factuur betaalbaar te houden voor onze ouders. Niet iedereen heeft het even gemakkelijk.

Quote We hebben een brugfiguur in onze school, als we merken dat een leerling vaak met een lege brooddoos naar school komt, of in een gesprek komen moeilijkhe­den thuis naar boven, verwijzen we hen altijd door naar de bevoegde diensten die hen kunnen helpen. Seline Libeert

Denken jullie nog meer leerlingen met ‘lege brooddozen’ te zullen zien?

Ja. Het voorbije schooljaar was dat al vaker. Moeilijk om te zeggen hoeveel. We merken ook dat jongeren daar niet altijd even eerlijk over zijn, en heel creatief zijn zodat we niet weten dat ze niet hebben gegeten. Als een leerling onwel wordt in de namiddag is het ook altijd onze eerste vraag: ‘heb je iets gegeten vanmiddag?. We hebben een brugfiguur in onze school, als we merken dat een leerling vaak met een lege brooddoos naar school komt, of in een gesprek komen moeilijkheden thuis naar boven, verwijzen we hen altijd door naar de bevoegde diensten die hen kunnen helpen.

Merken jullie een toename van het aantal ouders dat de rekening niet meer kan betalen? Nemen jullie extra maatregelen om hen te helpen?

Ja, er is een toename, maar hoeveel kan ik niet inschatten. We krijgen nu en dan de vraag om de factuur in schijfjes (per maand ipv per kwartaal) te mogen betalen. Daar gaan we altijd op in. En we wijzen hen ook altijd door naar de diensten die eventueel kunnen helpen.

De jongste twee schooljaren werden gedomineerd door corona. Verwachten jullie dat mondmaskers toch weer hun intrede zullen doen?

Ik ben positief en antwoord Neen. Ik hoop dat de overheid zal inzien dat mondmakers een dooddoener zijn op de schoolbanken. Leerkrachten zien veel minder non-verbale communicatie bij de leerlingen: of iemand afgeleid is, of ze iets niet begrijpen, enz.

Quote We dachten in het begin dat het allemaal wel mee zou vallen, maar er blijkt toch meer achter­stand te zijn dan gedacht. En niet alleen op vlak van ‘kennis, leerlingen lijken ook veel minder gemoti­veerd na de hele coronacri­sis. Ook zijn ze in het algemeen wat lakser. Seline Libeert

Hebben uw leerlingen leerachterstand opgelopen door corona? En hoe lossen jullie dat dan op?

Matig. We dachten in het begin dat het allemaal wel mee zou vallen, maar er blijkt toch meer achterstand te zijn dan gedacht. En niet alleen op vlak van ‘kennis, leerlingen lijken ook veel minder gemotiveerd na de hele coronacrisis. Ook zijn ze in het algemeen wat lakser: zaken die ingediend moeten worden op een bepaalde datum, dan ‘zal een week later ook wel goed zijn, zeker?’, en de kwaliteit ervan ligt ook een pak lager. Het komende jaar zullen we wat meer werken aan die discipline. Wat achterstand op vlak van kennis betreft: net zoals de voorbije jaren hebben onze leerkrachten een spreekuurtje. Daar kunnen leerlingen terecht met vragen. Ook is er in ons lessenrooster een inhaaluurtje voorzien. Leerlingen kunnen tijdens dat uurtje extra werken aan datgene waar ze het wat moeilijker mee hebben.

Denkt u dat corona u weer richting afstandsonderwijs zal duwen?

Ik blijf ook nu weer positief en zeg Nee. Afstandsonderwijs is heel lastig: als leerkrachten kan je onmogelijk je leerlingen in de gaten houden Voorbeeld: Ik hoorde van ouders dat sommige leerlingen tijdens de les soms zelfs naar Netflix aan het kijken waren. Leerlingen hebben nood aan structuur, aan vroeg opstaan, naar school gaan. Alle begrip als het écht niet anders kan, maar het moet zoveel mogelijk vermeden worden. Zéker in onze leeftijdsgroep (eerste graad). De iets oudere leerlingen kunnen daar misschien iets beter mee om.

Tot slot: de vaccinatiecentra gaan weer open. Gaat u uw leerkrachten stimuleren om die najaarsprik te halen?

Neen, dat is geen issue op school. Ik weet niet wie gevaccineerd is, en het komt ook niet ter sprake. Iedereen moet voor zichzelf kunnen beslissen wat hij of zij doet. Wie zich niet laat vaccineren, heeft daar misschien een goeie reden voor en ik ben niet medisch geschoold genoeg om een ander te zeggen wat hij of zij wel of niet moet doen.

