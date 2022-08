Tapuitstraat onderbroken voor verkeer

waregem Bram De Langhe doet dit weekend een nieuwe poging om het kanaal over te zwemmen

Kinesist Bram De Langhe (41) uit Waregem zwemt dit weekend het kanaal over, van Dover tot in Calais. Vorige zomer was hij daar al klaar voor, maar zijn uitdaging werd op de valreep afgelast door het slechte weer. “Dat was uiteraard een grote domper, want ik had maar liefst 900 km gezwommen als voorbereiding. Maar ik bekijk het positief: nu heb ik er in totaal 1700 km kunnen doen om me voor te bereiden.”

29 juli