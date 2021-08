SV Zulte Waregem zorgt voor aparte tribune voor niet-gevaccineerden: “Abonnees hebben ons niet in de steek gelaten, wij hen nu ook niet”

“Omdat er toch wel aanzienlijk wat mensen zijn die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren, hebben we besloten ons bezoekersvak open te stellen voor onze abonnees die nog geen Covid Safe Ticket kunnen voorleggen”, zegt Jacques Sciandri van SV Zulte Waregem. “Daar zullen de bezoekers wel nog in bubbels kunnen staan, en hoeven we dus geen Covid Safe Ticket te vragen.” Essevee volgt daarmee het voorbeeld van voetbalploeg Charleroi, die ook een aparte tribune zal voorzien voor niet-gevaccineerden.

In totaal zijn er zo’n 450 plaatsen. “We laten daar wel enkel abonnees toe. Wie nu losse tickets koopt, wéét dat er een Covid Safe Ticket nodig zal zijn. Abonnees die ons niet in de steek gelaten hebben in de moeilijke covidperiode, die willen wij nu op onze beurt ook niet in de steek laten. Of we in die tribune enkel maar niet-gevaccineerden zullen toelaten, zal afhangen van situatie tot situatie. Een 13-jarige supporter die met zijn papa naar de match komt, die gaan we niet opsplitsen omdat de papa wél gevaccineerd is, uiteraard.”