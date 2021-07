Summer Bash haalt 350 jongeren vroegtijdig terug naar huis van vakantie in Spanje: “Intussen al 24 besmettingen, we willen geen enkel risico lopen”

Ingelmunster/Zulte Nu ook bedrijfs­lei­der van pluimveebe­drijf in Ingelmun­ster aangehou­den op verdenking van mensenhan­del

2 juli In het dossier rond mogelijke mensenhandel in twee pluimveebedrijven in Zulte en Ingelmunster is nu ook de bedrijfsleider van de West-Vlaamse firma opgepakt. Hamid H. (47) geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt, maar ontkent dat er in zijn firma sprake was van mensenhandel.