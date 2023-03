Student gebruikt telefoon achter het stuur en wordt gepakt met 2,35 promille in bloed

Op 20 maart 2022 stond L.V. rond 9 uur ’s ochtends met zijn wagen stil aan de rode lichten in Waregem. Hij was achter het stuur aan het telefoneren en merkte niet op dat een anoniem politievoertuig naast hem had post gevat. Ook toen de verkeerslichten op groen sprongen, bleef hij telefoneren. De agenten wilden de auto doen stoppen, maar ondanks de blauwe zwaailichten en sirenes bleef L.V. aanvankelijk verder rijden.

Toen hij even later toch stopte, legde hij een positieve ademtest af. “Na een studentenbal was hij even bij een vriend blijven slapen maar ’s ochtends opnieuw in de auto gekropen”, aldus zijn advocaat. Hij moest meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren en zal zijn rijbewijs na de uitspraak van de politierechtbank nog eens 15 dagen moeten missen. Het leverde hem donderdag voor de Kortrijkse politierechtbank een maand rijverbod en een boete van ruim 1.000 euro op.