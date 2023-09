Lezersbijdrage Jaarthema ‘Boris en de luchtbal­lon’ ging vlot van start in de Guido Gezelle­school in Waregem

Vandaag is het 1 september. Dat betekent het einde van de vakantie en het begin van een nieuw schooljaar. Ook in de Guido Gezelleschool in Waregem is dat het geval. Daar zijn de leerlingen gestart met hun jaarthema ‘Boris en de luchtballon’.