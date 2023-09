Yves (59) en Sofie (57) stoppen na 27 jaar met Bistro De Koornbloem: “Met pijn in het hart maar we konden niet anders”

Machelen-aan-de-Leie verliest een icoon. Na 27 jaar hard labeur zetten geboren en getogen Machelenaars Yves Achtergaele (59) en Sofie Van Troys (57) een punt achter hun culinair avontuur in Bistro De Koornbloem, al is die keuze eerder van moeten dan van willen. “Sofie heeft dit jaar al vier keer in het ziekenhuis gelegen.”