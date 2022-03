Stoffelijk overschot van vrouw uit Leie gehaald

De brandweer snelde vrijdagmorgen naar Barrage langs de Leie in Sint-Eloois-Vijve. Daar was een lichaam aangetroffen in het water. Voorlopig is onbekend wie de vrouw is. Het gaat om een dame van zo’n 40 tot 50 jaar oud die recent in het water zou terechtgekomen zijn. Ze hebben een beschrijving van de kledij en de bril van de vrouw. Het stoffelijk overschot werd overgebracht naar een begrafenisondernemer. De cel Vermiste Personen is ingeschakeld om te achterhalen om wie het gaat. Mogelijk gaat het om een wanhoopsdaad. Denk je aan zelfdoding en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.