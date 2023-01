Steunactie voor gezin met twee kinderen dat alles verloor bij hevige brand: “Ze woonden er nog maar vier maanden”

Deinze-Zulte-Lievegem Tijdens verkeersac­tie ‘operatie Highway’ contro­leert politie 134 voertuigen, geen enkele bestuurder blaast positief

Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem hield vrijdag de verkeersactie ‘operatie Highway’. Deze controle was voornamelijk gericht op verkeersdelinquenten, rondtrekkende dadergroepen en geseinde groepen of voertuigen, maar de politie controleerde ook op alcohol of drugs.

15:21