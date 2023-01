Steunactie gepeste Daan bereikt doel van 15.000 euro: “De ouders hebben veel steun gehad aan de vele berichtjes bij de stortingen”

Voetbal Jupiler Pro League Mbaye Leye (Zulte Waregem) ook zonder Vormer niet bang van Club: “Voor collectief antwoord zorgen”

Om 18u30 vanavond ontvangt Zulte Waregem een tobbend Club Brugge. Het doet dat voor het eerst in 2023 zonder Ruud Vormer, die tegen zijn ‘eigenaar’ (de Nederlander wordt nog vijf maanden betaald vanuit Westkapelle) conform het reglement niet mag aantreden. Hoe sterk is Essevee zonder zijn aanjager? “Ruud is natuurlijk een enorme meerwaarde, maar we gaan met zijn allen voor een oplossing moeten zorgen”, toont Mbaye Leye zich strijdvaardig.

29 januari