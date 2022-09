Sterrenchef Castor is nu ook ridder

waregem IJspiste deze winter onzeker omwille van stijgende energie­prij­zen, stadsbe­stuur hakt de komende twee weken knopen door

Het stadsbestuur van Waregem zal op korte termijn beslissen of er dit eindejaar een ijspiste komt in het centrum. Nu de energieprijzen drastisch stijgen, wordt nagedacht of een ijspiste in de stad nog haalbaar is of überhaupt een goed idee.

7 september