Stad vraagt aan AWV om ‘vrij rechtsaf’ toe te laten op enkele verkeerspunten

“Fietsers staan soms tot één vijfde van hun reistijd te wachten voor het rode licht”, zegt Laporte. “We kunnen fietsen en aantrekkelijker maken door op alle plaatsen met ‘zinloos rood’ de doorgang voor fietsers te versoepelen. Onderzoek van de Fietsersbond in Gent wees uit dat ‘rechtsaf door rood’, en ‘rechtdoor door rood’ (als er geen weg is rechts) perfect veilig kan in 80% van de gevallen: bij kruispunten waar er geen conflicten zijn tussen die fietsers en andere weggebruikers.”

Er zijn geen meldingen geweest van conflicten of ongevallen door deze maatregelen”, antwoordde schepen Himpe. “Na een positieve evaluatie van de stukjes eenrichtingsverkeer in de Jozef Duthoystraat en de Henri Lebbestraat, kunnen we ervoor kiezen om fietsers komende van de Zuiderlaan vrij rechtsaf te laten fietsen in deze straten. Bij het bestendigen van het éénrichtingsverkeer is er ruimte om stukjes fietspad te markeren. Daarnaast gaan we ook aan WV vragen of we het vrij rechtsaf mogen toelaten van de Oosterlaan naar de Churchillaan, van de Oosterlaan naar de Kruishoutemseweg en van de Holstraat aan de bibliotheek, rechtsaf in de Zuiderlaan.”