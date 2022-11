Stad stelt ontwerper en aannemer Het Pand in gebreke voor losliggende tegels: “Mooi project, maar de vloer is niet wat het moet zijn”

waregemDe stad Waregem heeft de ontwerper en de totaalaannemer van het project Het Pand in gebreke gesteld omdat de vloer niet in orde is. De tegels steunen op voetjes en zweven als het ware boven de ondergrond, maar de tegels liggen los en hier en daar schuiven ze weg, waardoor ze schuin komen te liggen.

“We kregen de voorbije maanden al nu en dan mondelinge meldingen binnen van losliggende tegels, van bezoekers en handelaars”, zegt schepen Rik Soens (CD&V). “Er zijn intussen al 3 schriftelijke meldingen binnengekomen, en er is een verzekeringsdossier lopende van iemand die ten val is gekomen toen zo’n tegel wegzakte. Het Pand is een heel mooi project, en we zijn tevreden van het resultaat. Dat wil ik onderstrepen. Maar de vloer is niet wat het moet zijn, en daarom hebben we de ontwerper en de totaalaannemer een aangetekende brief gestuurd met de vraag het probleem op te lossen.”

Oplossing

Er wordt intussen al volop gewerkt aan een oplossing. “Dat kan opgelost worden door een deel van de tegels te verlijmen en in te metselen. In combinatie met houdertjes die de tegels op hun plaats moeten houden, en bijkomende aluminium ondersteuning zou het euvel opgelost moeten zijn. De werken zijn nu volop aan de gang, dus op korte termijn zullen we daar het resultaat al van kunnen merken.”

Het onderwerp kwam ter sprake op de gemeenteraadszitting gisterenavond, toen raadslid Sven Goethals (CD&V) en raadslid Patrick Desmet (CD&V) er een vraag over stelden. Het is niet de eerste keer dat de vloer van Het Pand ter sprake komt op de gemeenteraad. In de zitting in juni kaartte Michiel Vandewalle (N-VA/Open Vld) nog aan dat de vloertegels betontegels waren, terwijl oorspronkelijk in het bestek natuursteen opgenomen was. “Maar die natuursteen kon door de coronacrisis niet vanuit China tot bij ons raken, en daardoor hebben we in samenspraak met de aannemer voor betontegels gekozen. We hebben daar een prijsvermindering voor gekregen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.