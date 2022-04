Stad maakt Groenplan op voor deelgemeenten: “Bestaand groen in de verf zetten”

waregemDe stad heeft een Groenplan opgemaakt, ‘een planningsinstrument om de groenstructuur in de stad verder uit te bouwen en de uitbreidingsmogelijkheden te bekijken.’ Het komt erop neer dat de stad de groene plekjes in de stad in de verf wil zetten, en ook per deelgemeente een traject wil uitstippelen langs al die groene plekjes.

“In 2017 al hebben we alle groene plekjes die onze stad rijk is, in kaart gebracht”, zegt schepen Maria Polfliet (CD&V). “Er bleken eigenlijk meer groene plekjes zijn dan we beseften. Dat is ook de insteek geweest van het Groenplan 1.0: we willen die groene plekjes wat meer aandacht geven, en opwaarderen.”

In het Groenplan staat per deelgemeente, Beveren-Leie, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve en Nieuwenhove (de wijk wordt in dit geval ook beschouwd als een deelgemeente nvdr.) een traject uitgestippeld langs die groene plekjes. “Binnen elk traject wil de stad de aanwezige, versnipperde groenzones een kwaliteitsinjectie geven zodat ze een grotere rol in het publieke leven kunnen spelen. Daarnaast wil de stad ook andere kwalitatieve uitbreidingen bekijken.”

Het is een leidraad om de komende jaren ingrepen te doen in functie van die trajecten. “Groene plekjes die nog niet vlot toegankelijk zijn, of minder goed in het oog springen, maken we toegankelijker en opvallender. Waar mogelijk maken we ook het traject zelf ook groener, door bijvoorbeeld bomen aan te planten waar dat kan. Dat Groenplan is ideaal om bij projecten die we langs het traject zouden plannen, rekening te houden met ons voornemen om ook de stukjes tussen de groene zones, groener te maken.”