Stad koopt HippoLoggia op de hippodroom voor 5 miljoen euro: “Toekomst van Waregem als paardenstad is hiermee verzekerd”

waregemDe stad Waregem koopt de gebouwen en parking van HippoLoggia voor net geen 5 miljoen euro. Dat is het nieuwe gebouw op de Gaverbeekhippodroom waar bezoekerscentrum HIPPO.WAR en restaurant Improviste by David Selen gevestigd zijn. Hiermee heeft de stad vanaf 1 september de hele hippodroom in handen.

Volledig scherm Uiteraard blijft gegarandeerd dat Waregem Koerse in optimale omstandigheden kan doorgaan. © Henk Deleu

HippoLoggia is nu nog in handen van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging. “HippoLoggia is een van de meest toonaangevende eventlocaties in Zuid-West-Vlaanderen”, zegt schepen Rik Soens (CD&V). “Met een uniek zicht op de Gaverbeekhippodroom beschikt HippoLoggia over verschillende zalen met een capaciteit van honderd tot tweeduizend mensen. Daarbovenop is er ruime parkeergelegenheid.”

De aankoop betreft de parking, de toegang in de Felix Verhaeghestraat en de eerste, derde en vierde verdieping van HippoLoggia. “De stad was al eigenaar van de tweede verdieping, waar HIPPO.WAR gevestigd is. Vanaf 1 september wordt de stad dus eigenaar van de hele site.”

Enige eigenaar

“Deze aankoop is een goeie zaak voor zowel de stad als de organisatie van Waregem Koerse”, meent burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). “Dankzij deze aankoop zijn we niet alleen eigenaar van het volledige HippoLoggia-gebouw, maar van de hele hippodroom. Als we in de toekomst de parking willen heraanleggen of een zachte doorgang voor wandelaars en fietsers willen realiseren, kunnen we daar als enige eigenaar vlot werk van maken.”

Volledig scherm Met de aankoop van het gebouw heeft de stad nu de hele hippodroomsite in eigendom. © Henk Deleu

“Bovendien is er ontmoetingsruimte te kort in het centrum van de stad. Door dit gebouw te kopen, lossen we dat tekort ook op. We willen het gebouw hete hele jaar intensief laten gebruiken.” De stad neemt de bestaande huur- en gebruikersovereenkomsten over.

Waregem Koerse

“Voor de organisatie achter Waregem Koerse betekent deze verkoop financiële ademruimte”, gaat Vanryckeghem verder. “De organisatie heeft dit gebouw nog maar enkele jaren geleden gebouwd, maar het betekende een zware investering. De voorbije jaren zijn door corona niet makkelijk geweest en die leningslast woog zwaar door. Nu nemen we die zorgen van hen weg, zodat ze zich volledig op de organisatie van Waregem Koerse kunnen focussen. Een event dat wij uiteraard genegen zijn en alle kansen willen geven. Tijdens die jaarlijkse hoogdag krijgt de Koninklijke Waregemse Koersvereniging het gebruiksrecht voor drie weken. Dit telkens twee weken voor en een week na Waregem Koerse.”

“Deze overeenkomst met de stad betekent een mooie versterking van onze jarenlange goede samenwerking. De toekomst van Waregem als paardenstad bij uitstek is hiermee verzekerd”, reageert ondervoorzitter Thierry Storme van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging.

De investering bedraagt 4,9 miljoen euro en wordt in het meerjarenplan van de stad ingepast. “We spreiden de betaling over meerdere jaren. Met deze investering vrijwaart de stad de toekomst van de site en wordt de samenwerking met de Koninklijke Waregemse Koersvereniging geoptimaliseerd.”

