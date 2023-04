Stad dient bezwaar in tegen omgevingsaanvraag voor breekwerf net over de grens met Kruisem

Werknemers Unilin lopen eerste ‘loopbaan’ in: drie nieuwe wandel- en looppistes uitgepijld

Vloerproducent Unilin in Wielsbeke heeft nu ook een eigen ‘loopbaan’. In samenwerking met Sport Vlaanderen, de gemeente Wielsbeke en Unilin werden in de buurt van de Unilinsite in de Ooigemstraat in Wielsbeke drie nieuwe wandel- en looppistes uitgetekend.