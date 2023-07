Stad bekijkt hoe het sporthal Den Averul toegankelijker kan maken voor minder mobiele inwoners

Zoon van huisarts riskeert drie jaar cel omdat hij 967.000 euro zou gestolen hebben van zijn ouders: “De dokter is 75 jaar en werkt nog elke dag om zijn oude dag te kunnen betalen”

Waregemnaar Geert T. (48) riskeert drie jaar cel omdat hij bijna één miljoen euro van zijn vader, die een gerespecteerde huisarts is, zou gestolen hebben. Ook leefde hij het beroepsverbod dat hem na faillissementen was opgelegd niet na. De feiten kwamen aan het licht nadat plots een dagvaarding in de bus viel. “Voor de dokter was dat een donderslag bij heldere hemel, want hij was in de waan dat alles prima verliep.”