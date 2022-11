Spelotheek in Torenhof wordt vervangen door wekelijkse Wijkfun

waregem Stad stelt ontwerper en aannemer Het Pand in gebreke voor losliggen­de tegels: “Mooi project, maar de vloer is niet wat het moet zijn”

De stad Waregem heeft de ontwerper en de totaalaannemer van het project Het Pand in gebreke gesteld omdat de vloer niet in orde is. De tegels steunen op voetjes en zweven als het ware boven de ondergrond, maar de tegels liggen los en hier en daar schuiven ze weg, waardoor ze schuin komen te liggen.

9 november