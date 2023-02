Spelers SV Zulte Waregem geven enkele uren voor supportersavond forfait: “Het extra personeel en de broodjes waren al besteld. Een schande is dit”

voetbal jupiler pro league Alessandro Ciranni hoopt Brugse kater met Zulte Waregem weg te spoelen in de beker: “Hoog niveau”

Na een schorsingsdag tegen Westerlo nam Alessandro Ciranni zijn plaats bij Zulte Waregem tegen Club Brugge weer in, al had Mbaye Leye een speciale opdracht in petto voor de polyvalente Limburger. Voor het eerst kwam hij in de “back-three” postvatten. De krappe nederlaag zorgde even voor een kater. “Maar onze prestatie was meer dan bemoedigend met het oog op de heenmatch in de beker donderdag tegen KV Mechelen”, maakt Ciranni zich sterk.

