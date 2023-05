Sint-Paulusschool campus College heeft wereldrecord ‘simultaan handenstand’ beet

120 uur werkstraf voor Fransman die in onze regio drugs verkoopt

Een 22-jarige jongeman uit Tourcoing is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het bezit, de invoer en de verkoop van drugs. Hij werd vorig jaar betrapt met 90 gram heroïne in Waregem. Maar dat was volgens hem slechts éénmalig. “Ik kwam vaak in België om namaakkledij te verkopen, geen drugs”, zei de jongeman.