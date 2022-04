Shanaya (17) in finale Queen of the Models: “Ik wil onzekere mensen helpen, nadat ik zelf hard en fysiek gepest werd”

WaregemShanaya Nuytten (17) uit Waregem is een van de 25 finalistes van Queen of the Models 2022. “Ik werd vroeger veel, heel hard en fysiek gepest. Ik kreeg slagen, ze gooiden mijn kleren weg tijdens de zwemles, ze maakten ongevraagd filmpjes en foto’s van mij om online te zetten… Ik wil na Queen of the Models een groep oprichten om vrijwillig mensen met onzekerheden te kunnen helpen.”

Pas 14 jaar was Shanaya, toen ze haar eerste stapjes zette als model. Haar fotoshoots wekten jaloezie bij leeftijdsgenoten, toen ze destijds op school zat in Roeselare. “Ze vertelden me dat ik een slet en hoer was omdat ik voor de lens stond. Ze vielen niet enkel mij lastig. Ze trokken zelfs naar mijn ouders thuis. De pesters spuwden op de ramen, trokken krassen in de auto… Ik wilde niet meer alleen naar school en durfde niet alleen buiten te komen.”

Volledig scherm Shanaya Nuytten © Shanaya Nuytten

“Na veel ups en downs ben ik er bovenop geraakt, dankzij de steun ook van coach en fotograaf Frank Tytgat. Na een lange tijd onzeker te zijn geweest, begon ik weer met fotoshoots. Mijn zelfvertrouwen kreeg een boost. Als je jezelf niet graag ziet, kan je ook iemand anders niet graag zien. Nu hou ik weer van mezelf en ben ik heel tevreden met wat ik heb en waar ik nu sta. Ik durf weer nee zeggen als dat nodig is, ik durf weer mijn eigen mening geven en ik durf weer in kleedjes naar buiten komen. Vroeger deed ik dat nooit.”

Heldin

Shanaya, ze woont in het Gaverke in Waregem en is studente zorgkundige in het CLW, kreeg het modelleren met de paplepel mee. Haar mama, tante en oudere zus waren actief in de modellenwereld. “Mijn grote voorbeeld is en blijft al van toen ik klein was mijn grote zus Tatjana Verbeke. Ze deed mee aan Miss Universe 2018 en werd er eerste eredame. Ze deed ook mee aan Miss Présence en eindigde er als tweede eredame. Ze werd als tiener mama en had geen diploma. Maar nu heeft ze haar eigen zaak, maakt ze carrière en is ze gelukkig getrouwd met haar vriend. Ze hielp me altijd door moeilijke tijden en gaf me altijd een gevoel van veiligheid. Ze is mijn heldin.”

Volledig scherm Shanaya Nuytten © Shanaya Nuytten

“Het is ook mede dankzij Tatjana dat ik me niet langer verstopte. Dat ik me niets meer aantrok van het gepest en de reacties op mijn fotoshoots. Ik begon de pesters te negeren en maakte een Instagramaccount aan, met mijn foto’s. Uiteindelijk beseften de pesters dat ik meer ben als persoon. De klik was gemaakt”, zegt Shanaya.

De Waregemse schone neemt deel aan Queen of the Models omdat het geen klassieke missverkiezing is, maar ‘de enige echte modellenwedstrijd van België’. Ze wil na de wedstrijd via sociale media met een organisatie starten, om vrijwillig aan de hand van therapieën, gesprekken en leuke activiteiten en uitstapjes onzekere mensen te helpen. “Ik hoop dat het snel zal groeien en dat er veel mensen gaan willen helpen met mijn organisatie. Ik droom er zelfs al van om een pand te kopen, om daar therapeutische lessen te geven. Ik wil iedereen helpen om een positief leven te hebben, om zelfzeker te zijn en om de kracht te hebben om pesterijen een halt toe te roepen”, vertelt ze.

Volledig scherm Shanaya Nuytten © Shanaya Nuytten

Maar eerst Queen of the Models. “Ik geniet samen met de andere finalistes volop van dit avontuur. Het is een grote uitdaging. Als ik bij de top drie raak, overweeg ik om nog grotere avonturen aan te gaan, zoals een deelname aan Miss België”, aldus Shanaya. Meer info: www.queenofthemodels.be.