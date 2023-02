Schepen Chanterie wordt kandidaat-burgemeester bij verkiezingen in 2024

REPORTAGE. Wij deden mee aan het WK manillen: “Maar wat doe jij nu? Troef uitkomen als de anderen meegaan?”

In Deerlijk werd zaterdag het WK manillen beslecht. Onze reporter werd er vlot naar huis gespeeld door spelers dubbel zo oud. De ene speler kan ook al beter de fouten van zijn compagnon plaatsen dan de andere, zo blijkt. Het ging er hier en daar dan ook best wel hard aan toe aan tafel. “Een man snauwde me toe waarom ik meedeed, want ik ken er toch niets van.” Een verslag van een mentaal slopende wedstrijd, met een oudste deelneemster van 98 jaar.