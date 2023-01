Samen studeren kan tot tot 27 januari, onder meer in HippLoggia

harelbeke Klinken op het nieuwe jaar kan zaterdag op Tegoare Nieuwjoare

Komende zaterdag kunnen Harelbekenaars klinken op het nieuwejaar, op Tegoare Nieuwjoare. Het feestje begint vanaf 18u, op het Marktplein. Er is eten, drinken, warmte, licht, en vanaf 20 uur is er een optreden van Coverband Crystal Moon. Het event is gratis, en wordt georganiseerd door het Feestcomité Harelbeke in samenwerking met de stad.

6 januari