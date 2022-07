Sabine neemt na 28 jaar afscheid van Kaas en Co, Nathalie neemt over

Nathalie runde hiervoor jarenlang een Damartwinkel, eerst in Deinze en daarna in Eeklo. “Ik hou van koken en ik eet graag, het was mijn droom om een culinaire zaak over te nemen”, zegt Nathalie. “Vroeger woonden we in Waregem en nu zijn we teruggekeerd.” In Kaas en Co kan je terecht voor bereide gerechten, kaas en (Italiaanse) charcuterie.