Rotaract zamelt 31 fietsen in voor kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen

Sint-Eloois-Vijve Bowling­zaak met karaoke, biljart en dartborden opent weldra boven AD Delhaize in Sint-Eloois-Vij­ve

Vanaf dit najaar zal je in Sint-Eloois-Vijve kunnen bowlen, biljarten en darten bij Bowling Stones. De zaak opent een vestiging boven de nieuwe AD Delhaize. Moeder en dochter Aline Vanhonsebrouck en Hélène Van Den Donk van Bowling Stones zoeken nog een zelfstandig uitbater. “Waregem is een bruisende stad, maar extra entertainment is hier nog welkom.”

14 april