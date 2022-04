Rotaract Waregem zamelt fietsen in voor kansarme kinderen

AUTOSPORT Oost-Vla­ming Jarno D’Hauw wil hogerop in de autosport

De kans dat de naam Jarno D’Hauw u niet meteen iets zegt, is reëel, maar dat zou wel eens snel kunnen veranderen. De 18-jarige Oost-Vlaming maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de autosport - meteen in een krachtige Lamborghini - en waagt dit jaar zijn kans in de officiële BMW M2 Cup in het kader van de DTM-weekends.

15:57