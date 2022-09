Rookontwikkeling bij boiler in bijgebouw

Waregem/Oostrozebeke 74-jarige man slechts schuldig aan één van twee identieke brandstich­tin­gen in tuin van ex-vriend

Nadat de relatie met zijn vriend spaak liep, stichtte een 74-jarige man uit Oostrozebeke vorig jaar in juni brand in de tuin aan diens woning in Waregem. Omdat die brand bijna een kopie was van een eerdere brandstichting op dezelfde plaats, werd N.G. ook daarvan verdacht. Maar omdat er geen bewijs was, sprak de rechter hem daarvoor vrij.

6 september