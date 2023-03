Rob (29) opent broodjeszaak Pauze: “Horecasector is de leukste sector om in te werken”

Rob De Vos (29) smeert sinds afgelopen weekend de broodjes in broodjeszaak Pauze. Tot voor kort werkte hij tijdens de week als vertegenwoordiger in onder meer de bouwsector, terwijl hij in het weekend hamburgers verkocht bij Verkindere Catering. “De horeca is altijd mijn favoriete sector geweest: de mensen zijn het vaakst het welgezindst daar.”

Je vindt broodjeszaak Pauze waar vroeger broodjeszaak ’t Zwijntje zat, pal in het centrum van de stad. “Sinds eind vorig jaar ben ik beginnen uitkijken naar een zaak die ik kon overnemen”, zegt Rob, die geboren en getogen is in Waregem. “Hier vond ik mijn kans. Een ideale horecazaak die ik in mijn eentje kan uitbaten…”

Want dat het een horecazaak zou worden, daar was Rob al snel aan uit. “Ik heb de voorbije jaren in verschillende bedrijven gewerkt als vertegenwoordiger. Zo verkocht ik onder meer heftrucks en hoogtewerkers, en bouwgrondstoffen. Maar dat was mijn ding zo niet. Ik heb daarnaast ook al veel als flexijobber gewerkt in de horeca, onder meer in de Klauwaert in Waregem, en die sector bevalt me gewoon veel meer. Mensen zijn er blij als ze je zaak binnen stappen, en ze gaan er ook weer blij terug naar buiten. Dat miste ik in mijn dagjob wat.”

Volledig scherm PAUZE © Henk Deleu

Rob is ook meer een doener, zoals dat heet. “Ik ben nooit een goeie student geweest. Ik ben hogere studies gestart, maar heb die niet afgemaakt. Omdat ik te graag wilde werken. Mijn vrienden hebben het altijd gezegd: jij moet iets voor jezélf doen. Nu is het eindelijk zover.”

In het weekend werkte Rob verschillende jaren bij Verkindere Catering. “Frieten, hamburgers en bier verkopen op evenementen dus. Dat was bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden, drafwedstrijden in Waregem en Kuurne,… Ja, ook op Waregem Koerse, dus. Een leuke tijd. Als het nog eens nodig is, mogen ze me altijd vragen om bij te springen. Maar het zal moeilijker in te plannen zijn nu, nu ik 6 dagen op 7 in Pauze sta.”

Bij Pauze zijn er naast (warme) belegde broodjes, ook slaatjes, wraps en ontbijtkoeken beschikbaar. In de namiddag zijn er ook donuts, confituurkes en rijsttaartjes. “En we zorgen dat er elke dag verse soep is”, zegt Rob. We, dat zijn hij en zijn schoonmama, die in de eerste weken nog een handje toesteekt. “De eerste dagen vielen al goed mee. De klanten lijken alvast goed de weg te vinden naar Pauze.”

Pauze is maandag tot vrijdag open van 6-15u en op zaterdag van 8.30u tot 14u.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.