Rina (60) sloot haar psychisch zieke broer jarenlang op in zijn kamer: “Heb spijt, maar ben niet de boze duivel”

Kurt (58) drie jaar lang in kamertje in eigen woning opgesloten door eigen zus: “Moest al langer uit die hel ontsnapt zijn, maar was bang”

12:45 Een kamertje van 2,5 op 3 meter, met een bed, een nachtkastje en een mobiel toilet. Dat was drie jaar lang de leefwereld van Kurt Ducatteeuw (58) uit Waregem. In zijn eigen woning op de wijk Torenhof in Waregem werd hij opgesloten door zijn zus. Beiden kampen met psychische problemen. “Maar niets kan zo’n opsluiting rechtvaardigen”, zegt de advocaat van Kurt Ducatteeuw. Samen met zijn cliënt vertelt hij het hallucinante verhaal. “Uiteindelijk ontsnapte hij met lakens door het raam.”