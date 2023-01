Restaurant/feestzaal Ter Torre viert 70ste (!) verjaardag: “In 1953 gestart als café, maar uitgegroeid tot populaire plek voor familiefeesten”

Vichte/Waregem/Kortrijk Vichte viert Belgisch kampioen veldrijden Viktor (17): “Een vastbera­den werker met een enorm uithou­dings­ver­mo­gen, die er àltijd voor gaat”

De tricolore wappert sinds zaterdagavond in het dorp Vichte, zo ‘preus’ zijn ze er op Belgisch kampioen bij de junioren Viktor Vandenberghe (17). Een zeer nuchtere jongen die met beide voeten op de grond blijft, al beseft hij wel hoe mooi zijn prestatie is. “Pas vier jaar geleden begonnen met koersen en nu al Belgisch kampioen, wie had dat gedacht”, zegt de jongeman. Ook in het VTI in Waregem wordt gejuicht. Viktor volgt er het zesde jaar Houttechnieken.

