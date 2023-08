Update Meisje (15) overleden nadat bestelwa­gen inrijdt op bushokje, moeder raakt zwaarge­wond: bestuurder viel wellicht in slaap

In de Ooigemstraat in Wielsbeke is maandagmiddag een vijftienjarig meisje om het leven gekomen bij een ongeval. Een bestelwagen week daar af van de rijbaan en reed in op een bushokje waar het meisje, haar moeder en nog een andere vrouw stonden. De bestuurder heeft aan de politie verklaard dat hij wellicht in slaap is gevallen: hij herinnert zich niets van de seconden voor het ongeluk. De moeder van het meisje werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar is nu buiten levensgevaar. Ook de derde persoon raakte zwaargewond.