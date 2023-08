Leesvoer voor op vakantie: in deze boekenwin­kels in het zuiden van West-Vlaanderen ga je met plezier op zoek naar je volgende boek

Of je nu thuisblijft of andere oorden opzoekt, de zomervakantie is het ideale moment om in alle rust nog eens een goed boek te lezen. Geen idee welk exemplaar je in je koffer moet steken? Of heb je alles in je boekenkast al uitgelezen? Wij verzamelen vijf onafhankelijke boekenwinkels in het zuiden van West-Vlaanderen waar je zeker iets vindt om je leeshonger mee te stillen: van Theoria in Kortrijk tot De Zondvloed in Roeselare.