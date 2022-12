Reageert je viervoeter panisch op vuurwerk? Misschien kunnen deze ‘cannabiskoekjes’ wel soelaas bieden: “En je bent er niet stoned van, ik heb het zelf uitgeprobeerd”

Eva, die dierenzorg studeerde, startte tijdens de coronacrisis als fulltime gedragstherapeute. “Ik deed dat daarvoor al in bijberoep”, vertelt ze. “Toen ik tijdens de crisis mijn job in de evenementensector kwijtraakte, besloot ik de sprong te wagen en mijn droom na te jagen. Ik help gezinnen enerzijds met het trainen van hun puppy, maar anderzijds probeer ik ook de problemen die oudere honden hebben op te lossen.”

Te snel een spuitje

“Dat kan van alles zijn: happen naar bepaalde leden van het gezin, overdreven blaffen als de bel gaat, angstig zijn om mee te rijden met de wagen… Ik rij naar alle uithoeken van Vlaanderen om op huisbezoek te gaan, of gezinnen komen met hun hond tot bij mij in Waregem. En meestal kunnen we die problemen wel oplossen. Spijtig genoeg wordt soms te snel gedacht dat honden onherstelbaar beschadigd zijn, en een spuitje moeten krijgen. Als gedragstherapeut kan ik dat idee toch wat tegenwerken.”

Sinds afgelopen zomer heeft Eva ook een boetiek en een webshop. “Ik verkoop mandjes, leibanden, halsbanden… Allemaal spullen die handgemaakt zijn, of lokaal geproduceerd worden, of met een verhaal eraan vast. Daarnaast verkoop ik ook gezonde voeding, van een Duits merk waar ik helemaal achter sta. Mijn eigen hond James heeft een heel gevoelige spijsvertering. Als hij er goed mee is, dan is dat een heel goed teken.”

Niet stoned

Een opvallend item in het assortiment: CBD-koekjes. CBD is, naast het geestverruimende THC, een stof die je in de cannabisplant vindt. “Dus neen, je wordt er niet stoned van”, zegt Eva. “Het is dezelfde stof die gebruikt wordt in medicinale cannabis voor menselijke consumptie. Je wordt er wel wat rustiger van, en dat maakt de stof ideaal voor hondenkoekjes om stress bij honden tegen te gaan.”

Volledig scherm James is alvast fan van de koekjes. © Henk Deleu

Stresssituaties bij honden, dat kan bijvoorbeeld zijn bij een onweer, een lange rit in de wagen wanneer een hond daar angstig voor is, of zelfs een reis met het vliegtuig. “En ook binnenkort: vuurwerk. Iedereen weet dat er honden zijn die daar panisch op reageren. Als je dat weet van je hond, kan je met deze koekjes anticiperen. Je geeft hen om 23.15u de eerste lading, een hond van 50 kg geef je zo’n 7 koekjes, en om 23.45u de tweede lading koekjes. Ook weer 7 voor een hond van 50 kg. Je zal zien dat je hond er veel rustiger door reageert op het vuurwerk.”

En de koekjes werken, zo kan Eva zelf bevestigen. “Ik heb ze uiteraard zelf eerst getest, want ik was zelf ook een beetje sceptisch. Is dat vreemd? Ik wil zeker zijn van wat ik verkoop, uiteraard. Mijn man heeft me een aantal zaken gevraagd en oefeningen laten doen nadat ik de koekjes had gegeten, en ik reageerde compleet normaal. Maar wat ik wel zelf heb ervaren, is dat prikkels veel minder stevig binnenkomen. Het lijkt wel alsof je een plastic wand rondom je hebt die alles wat meer tegenhoudt. Ik heb het zelf geprobeerd op een familiefeest, met heel veel kindjes. Normaal word ik daar zelf wat nerveus van, maar met die koekjes was dat helemaal niet het geval.”

Meer info vind je op https://furryeden.be/ . Eva is vandaag uitverkocht, maar belooft er tegen volgende donderdag opnieuw binnen te hebben. Je betaalt 28,75 euro voor 60 koekjes.

