Raf maakt al 30 jaar ‘Beverblaadjes’: “Vroeger reed mijn zoon met zijn brommertje rond om briefjes te droppen bij adverteerders”

waregemAl 30 jaar lang is Raf Demortier (68) de drijvende kracht achter de lokale krant het Beverblaadje in Beveren-Leie. Vorige week viel het 300ste nummer in de bus bij de inwoners van Beveren-Leie, volgende week wordt het 301ste nummer bedeeld. “Ik heb zelfs lezers in Brazilië en Congo, allemaal inwoners van Beveren-Leie die ons digitaal lezen om mee te blijven”, zegt Raf.

Het was Rafs interesse in alles wat met computers te maken heeft, die de aanleiding vormde voor het Beverblaadje. “Ik gaf les in technisch tekenen, dus ik stond zo’n beetje gekend als diegene waar je bij moest zijn met technologische vragen. Eind jaren 80, lang voordat ze zo betaalbaar waren als nu, heb ik met mijn spaarcenten een computer gekocht, en ik ben mij daarin wat beginnen verdiepen.”

De KWB klopte begin jaren 90 aan bij Raf met de vraag of hij geen krantje voor hen wilde maken dat ze in de gemeente zouden kunnen verspreiden. “Dat was een groot succes. Voor hen was dat maar een eenmalig initiatief, omdat het financieel niet haalbaar was om dat te blijven maken. Ik vond zo’n huis-aan-huisblad wel een heel leuk idee om mee door te gaan.”

Volledig scherm Onder meer de stad Waregem adverteert regelmatig in het Beverblaadje. © Beverblaadje

Het eerste nummer verscheen op 27 december 1993. Sindsdien maakt Raf al bijna 30 jaar elke maand het Beverblaadje, een huis-aan-huisblaadje van acht pagina’s. “Verenigingen en zelfstandigen kunnen er betaald advertenties in laten zetten, en ik vul dat vervolgens aan met leuke verhalen uit onze gemeente. Een 100-jarige bijvoorbeeld, of een verslagje van een evenement dat heeft plaatsgevonden.”

Er worden zo’n 2300 exemplaren gedrukt. “Mensen kijken daarnaar uit, merk ik”, zegt Raf. “Ik leg bijvoorbeeld een aantal exemplaren bij de bakker, en die krijgt altijd nog voor ze er liggen de vraag ‘of hij ze al binnen heeft’.” Zijn lezers komen ook uit alle windstreken. “Ik heb zelfs lezers in Brazilië en Congo, dat kan ik zien aan de bezoekersgegevens van de site waarop je het Beverblaadje digitaal kan lezen. Wellicht zijn dat allemaal uitgeweken inwoners van Beveren-Leie die ons digitaal lezen om mee te blijven.”

Tijdrovend

Het Beverblaadje maken is nu véél minder tijdrovend dan pakweg 30 jaar geleden. “Nu heb ik een vaste mailinglijst met onze vaste adverteerders, om te vragen wat ze graag in het volgende nummer willen zetten. In een paar mailtjes over en weer is dat geklonken. Maar toen er nog geen internet was, was dat een ander paar mouwen. Mijn zoon reed dan met zijn brommertje rond in Beveren-Leie om bij die adverteerders een briefje in de bus te stoppen, en dan ging ik achteraf nog eens ter plaatse om alle info te verzamelen. Met de fax werd dat al iets beter, maar mails zijn echt wel een grote stap vooruit geweest.”

Over de meest memorabele nummers hoeft Raf niet lang na te denken. “Zonder twijfel de nummers uit de coronaperiode. De economische situatie was voor veel adverteerders moeilijk om geld uit te geven aan advertenties, en daarnaast was er ook niets te doen dat aangekondigd moest worden. Het Beverblaadje verkeerde toen echt wel in overlevingsmodus. Maar na de lockdowns is dat terug vrij goed op gang gekomen. Hoelang ik het nog blijf doen? Geen idee. Maar ik doe het nog altijd graag, dus ik doe zeker nog even door.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.