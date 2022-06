Racen zoals de wereldtoppers: het kan binnenkort in winkelcentrum het Pand

waregemHet is zover, alle panden in het vernieuwde winkelcentrum het Pand zijn verhuurd. Bij de laatste drie namen zit nog een klepper van formaat. Racesimulatorproducent Viraco, die simulatoren levert aan de topracepiloten van de wereld, opent er een simulatiecentrum. “Je zal er met vrienden of collega’s virtueel kunnen komen racen, met gelijk welke auto, op gelijk welk racecircuit ter wereld.”, zegt CEO Jonas Deforche.

Het vernieuwde Pand opent midden augustus, maar nu al is alle beschikbare winkeloppervlakte ingevuld. De laatste drie namen van handelszaken die er hun intrek nemen worden vandaag bekend gemaakt: Mo’s Barbershop, Dampshop en Viraco.

“Met Mo’s Barbershop zal er opnieuw een kapperszaak in het Pand aanwezig zijn”, zegt schepen van Economie Kristof Chanterie (CD&V). “Met de Dampshop krijgen we een vestiging van de nationale winkelketen die zich richt op de begeleiding van mensen die willen stoppen met roken. Een begeleidingstraject is mogelijk, en wordt gekoppeld aan de verkoop van elektronische sigaretten. De keten heeft nu al ruim 40 filialen in ons land.”

Maar de strafste handelszaak die er komt, is een simulatiecentrum van Viraco. Dat bedrijf, dat nu nog gevestigd is in Oostrozebeke, ontwikkelt racesimulators. “Die simulators staan op een beweeglijke ondergrond die de G-krachten simuleert die je ervaart in een racewagen”, zegt CEO Jonas Deforche. “Je kan er virtueel met elke wagen rijden op gelijk welk racecircuit ter wereld. De simulator houdt je tijd bij, geeft info over waar je tijd bent verloren en wat je kan doen om tijd te winnen, enz.”

Volledig scherm “Die simulators staan op een beweeglijke ondergrond die de G-krachten simuleert die je ervaart in een racewagen”, zegt CEO Jonas Deforche. “Je kan er virtueel met elke wagen rijden op gelijk welk racecircuit ter wereld. De simulator houdt je tijd bij, geeft info over waar je tijd bent verloren en wat je kan doen om tijd te winnen, enz.” © Viraco

De racesimulators hebben een stevig prijskaartje: je betaalt er 15.000 tot 150.000 euro voor. “Onze klanten kan je in twee grote groepen onderverdelen: rijke industriëlen die in hun vrije tijd gaan racen op circuit met hele dure wagens. Door wat vaker virtueel te oefenen, verkleinen ze de kans dat ze hun dure wagen in de prak rijden op circuit. De juiste reflex hebben kan ervoor zorgen dat ze met hun dure Porsche net niet tegen de muur eindigen, bijvoorbeeld. Dan heb je die racesimulator meteen terugbetaald.”

De tweede groep bestaat uit professionele racepiloten die de toestellen kopen om te trainen. “Ik kan geen namen geven, want die mensen verlangen discretie uiteraard. Maar er zitten namen tussen van racepiloten uit verschillende raceklassen die op wereldniveau meedraaien.”

Nu kan ook de man in de straat met die racesimulatoren rijden. “Op dit moment zitten we nog in onze locatie in Oostrozebeke, die niet publiek toegankelijk is. Met dit pand in Waregem willen we het ruime publiek de kans geven om te komen rijden met onze simulatoren. We starten met 14 simulatoren, maar willen dat uitbreiden naar 30. Je kan samen met vrienden of collega’s, voor een teambuilding, samen komen racen. Je kiest de wagen en het circuit uit, en je kan in hetzelfde spel tegen elkaar rijden.”

De kostprijs zal zo’n 35 euro zijn voor een half uur, daarna wordt de prijs per half uur goedkoper.

Het Pand gaat open om 19 augustus, na een renovatietraject van anderhalf jaar. Er zijn 31 nieuwe of vernieuwde handelszaken, 6 kantoren, het stadhuis en het postkantoor.

