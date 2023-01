Provincie duidt vijf zones aan voor mogelijke toekomstige bedrijvenzones: “Dagelijks krijgen we de vraag van ondernemers waar ze kunnen investeren”

deerlijk/Waregem/anzegemDe Provincie West-Vlaanderen schuift vijf zones naar voren in regio Waregem waar in de toekomst extra bedrijfsruimte ontwikkeld kan worden. Het gaat om percelen bij Spijkerland, Esser en de Nijverheidslaan in Deerlijk, Vijverdam Zuid in Anzegem, en Schoondal in Waregem. Ook krijgen enkele bestaande bedrijfsgronden mogelijk een andere bestemming. “Al zijn we wel benieuwd hoe de eigenaars van die gronden gecompenseerd zullen worden”, zegt Anzegems burgemeester Gino Devogelaere.

“Om op lange termijn concurrentieel te blijven, moeten ruimte en economie op elkaar afgestemd worden”, zo klinkt het bij de Provincie. “Bedrijven zorgen niet alleen voor een toegevoegde waarde maar ook voor tewerkstelling. Daarom is het belangrijk om de subregio’s te ondersteunen in de economische activiteiten die er gaandeweg zijn gegroeid.

“Om te vermijden dat bedrijven zich in de toekomst vestigen op versnipperde of slecht gelegen locaties (bv. op verspreide hoeves, op moeilijk bereikbare plekken voor vrachtwagenverkeer, op verkeersonveilige locaties…), is het de intentie om ruimtelijk verantwoorde locaties aan te bieden aan ondernemers die op zoek zijn naar bedrijfsgronden.”

Knelpunten

In de regio werden vijf zones aangeduid. Het gaat om percelen bij Spijkerland, Esser en de Nijverheidslaan in Deerlijk, Vijverdam Zuid in Anzegem, en Schoondal in Waregem. “Dit betekent niet dat al deze locaties straks effectief zullen bestemd worden. Vooraleer een potentiële locatie naar een bedrijventerrein kan worden bestemd moet deze eerst nog bestudeerd worden.” Bij elke locatie worden dan ook pluspunten en knelpunten opgesomd die verder bekeken moeten worden.

Bij de selectie van nieuwe zoekzones werd rekening gehouden met projecten die al op stapel staan. Zoals de Blauwpoort hier, die recent groen licht kreeg voor ontwikkeling.

Vijverdam Zuid is zo’n locatie. Het betreft 13,5 hectare, gelegen vlakbij de E17 en bij een bestaand regionaal bedrijventerrein. De ontsluiting van het terrein zou gebeuren via het terrein van Locinox. “Het is geen verrassing dat deze zone naar voren wordt geschoven”, zegt Anzegems burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén). “Er is in het verleden al sprake van geweest, maar er is nog nooit groen licht voor gekomen. Vlakbij de site ligt immers een beschermde monument: een nog werkende watermolen bij hoeve Walskerke. Dat is in het verleden altijd een reden geweest om de ontwikkeling tegen te houden.”

In Deerlijk gaat het over percelen bij Spijkerland (11,6 hectare), Esser (10,5 hectare) en de Nijverheidslaan (13,7 hectare). “Die drie zones zijn naar voren gekomen bij Vlaamse en Provinciale studies, dus een echte verrassing dat die er tussen staan, is het niet meteen voor ons”, zegt burgemeester Claude Croes (CD&V). “Ik ben blij dat er wel actief gezocht wordt naar extra bedrijfsruimte in onze gemeente, want er is een grote nood aan. Ik krijg bijna dagelijks vragen van ondernemers binnen of ze kunnen investeren in onze gemeente, maar er is niets voor handen.”

Openbaar onderzoek

Wel wil Croes het openbaar onderzoek afwachten voor hij zich over de concrete zones uitspreekt. “Het is uiteraard af te wachten of er bezwaren binnen komen over die drie voorstellen. Maar ik hoop dat er toch minstens één van de drie overeind blijft. En ik hoop ook dat de landbouwers die hun gronden ingeperkt zouden zien dan, degelijk gecompenseerd worden.”

In Waregem is ook regio Schoondal géén verrassing. Het gaat om een kleiner perceel, van 2,8 hectare. “Een zone die aansluit bij een bestaande bedrijvenzone”, zegt schepen Kristof Chanterie (CD&V). “We hebben bij de stad een RUP lopen rond de buurt daar, om de bestaande bedrijvenzone te revitaliseren. Het lijkt dus een logische beslissing van de Provincie om die extra 2,8 hectare daarbij aan te sluiten.”

Ook krijgen enkele bestaande bedrijfsgronden mogelijk een andere bestemming. Die percelen zijn al een hele tijd ingekleurd als bedrijvenzone, maar er komt maar geen ontwikkeling. De bedoeling is om de huidige bestemming van bedrijvigheid te schrappen, en eventueel elders een nieuwe zone aan te snijden.

Gecompenseerd

Het gaat onder meer om een hectare in de Zonnestraat in Anzegem, een halve hectare in de Elstweg, 2,8 hectare in de Heirbaan en 6,2 hectare in de Grote Leiestraat. “Allemaal goed en wel, maar we zijn wel benieuwd hoe de eigenaars van die gronden gecompenseerd zullen worden”, zegt Anzegems burgemeester Gino Devogelaere. “Als je die bestemming schrapt, zien de eigenaars de waarde van hun grond ineenstorten.”

Verder staan ook 1,4 hectare in de Vaerestraat in Dentergem, 1,9 hectare in de Meulebekestraat in Dentergem, 1,5 hectare in de Wagenaarstraat, 2,5 hectare in de Emiel Clausstraat en 1 hectare langs de Vichtseweg in Waregem misschien hetzelfde lot te wachten. Meer info over de infomomenten de komende weken, vind je op https://www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesWaregem en hier vind je de hele infobrochure.

