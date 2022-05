Projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt koopt 50 hybride wagens

“Dankzij het groenere wagenpark reduceren we onze uitstoot met maar liefst 70 procent”, zegt CEO Thomas van Poucke, CEO. “Binnen enkele jaren willen we zelfs helemaal elektrisch rijden.” Die omschakeling past in een bredere, nationale trend, want van alle bedrijfsvoertuigen die in de eerste drie kwartalen van 2021 ingeschreven werden, was 23,5 procent een hybride wagen. In 2020 was dat nog maar zo’n 15 procent, geeft de projectontwikkelaar nog mee.