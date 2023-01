Project Vlas in Waregem bereikt hoogste punt: Zabra organiseert meiboomviering

De werken zitten op schema, het hoogste punt bij de afwerking van de ruwbouw is bereikt en daarom wordt er binnenkort een meiboom op het dak geplant. “Deze traditie gaat al een hele tijd mee”, aldus Matthias Vermeulen, commercieel directeur bij Zabra, een Belgisch familiebedrijf dat al een aantal mooie projecten heeft gerealiseerd en actief is in zowel residentiële woningbouw als kmo-parken en gemengde projecten. “Samen met onze aannemer Juri vonden we het een geschikt moment om wat mensen bij elkaar te brengen, een woordje te zeggen en uiteraard de boom te planten. Een hapje en een drankje mag daarbij niet ontbreken. Tradities zijn er om in stand gehouden te worden.”

Herontwikkelen als duurzame factor

Het prestigieuze project vind je trouwens op de oude site van Publi Vandewalle, een begrip in de regio. “Bij Zabra geloven we sterk in de herontwikkeling van verouderde, vaak industriële sites. Voor het uittekenen van Vlas gingen we in zee met de architecten van Ruimte Callier en Wielfaert Architecten. Binnenkort vind je op de oude site een groene oase met 38 appartementen met vloerverwarming die voldoen aan de BEN-normen. Stuk voor stuk met duurzaamheid in het achterhoofd gebouwd. Bovendien is er ook een stevig private groenzone waar het heerlijk tot rust komen is. Een pluspunt voor de hele buurt, zeker ook omdat er een zeer ruime ondergrondse parking komt. We realiseren trouwens niet alleen in Waregem dergelijke projecten, ook met De Stokerie in Kortrijk en met w.e.s.t. in Roeselare, mikken we op hetzelfde doel.”