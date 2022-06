PreCongé staat bol van de activiteiten: “Na twee jaar kunnen we eindelijk weer voluit gaan”

waregemWaregem PreCongé wordt dit weekend afgetrapt, met de Vrijetijdsmarkt. Onder de noemer PreCongé worden elk jaar een aantal evenementen en activiteiten in Waregem gebundeld. “Nooit eerder waren er zoveel dingen te beleven tijdens PreCongé”, zegt schepen Pietro Iacopucci. “Een aantal zaken die maar om de paar jaar doorgaan, vallen toevallig samen, én we hebben enkele zaken ook bewust in juni gepland om ze te bundelen.”

Volledig scherm Een sfeerbeeldje van Kinderstad vorig jaar. © Henk Deleu

“PreCongé is er opnieuw voor iedereen”, zegt Iacopucci. “Een terrasje meepikken, shoppen, knappe paarden spotten, lekkere gerechtjes proeven, van zomerse muziek en dansoptredens genieten,… het kan allemaal. Terwijl we de voorbije twee jaar ofwel zo weinig mogelijk mochten organiseren, of evenementen waar niet veel volk op afkwam, kunnen we weer voluit gaan.” De Vrijetijdsmarkt mag PreCongé inzetten. Een 60-tal lokale verenigingen en organisaties zetten daarop hun werking in de kijker met demonstraties, workshops, animaties en infostandjes. Afspraak op zaterdag 11 juni van 14 tot 18 uur op de Zuiderpromenade.

“De vrijetijdsmarkt is normaal tweejaarlijks, maar aangezien die in 2020 werd afgelast, is het intussen vier jaar geleden sinds de laatste markt werd georganiseerd. Kinderen kunnen er een speels parcours afleggen, de Airkesmachine zorg voor volksamusement met een knipoog, Club Tropicana brengt een private poolparty mee voor kids en De Van Hut zorgt voor een houten draaimolen.” Verweven in de Vrijetijdsmarkt vind je de home made markt: een gezellige markt met homemade producten van lokale creatieveling.

Volledig scherm ‘De Airkesmachine’, een initiatief waarbij muzikant Micha Vandendriessche feelgood concertjes brengt, mocht het schooljaar komen openen in VBS De Blokkentoren in Anzegem. Micha komt ook naar Waregem deze maand. © De Blokkentoren

Op zondagen 12, 19, 25 en 26 juni zijn er draf-, dressuur- en jumpingwedstrijden op de Gaverbeekhippodroom. Donderdag 16 juni op de Zuiderpromenade is het tijd voor de vijfjaarlijkse Militaire Taptoe, een muzikale avond in samenwerking met het Bataljon Artillerie van het Belgische leger, met indrukwekkende choreografieën, paraderende militairen, grootse orkestmuziek, vlaggenzwaaiers, spektakel en sfeer.

Volledig scherm De voorstelling van PreCongé © Joyce Mesdag

Geld uitgeven kan op Zomershopping in de centrumstraten, van vrijdag 17 tot en met 19 juni. Er is dan ook kermis op de Markt. Datzelfde weekend is er Xterieur Zomer, de beurs voor tuin en terras. Voor het eerst wordt die buiten georganiseerd: rond de stadionvijvers. Zondag 19 juni is er de elegantietocht in park Baron Casier en op de Markt, van 14uur tot 17uur. Wie de koetsen mee helpt beoordelen, maakt kans op een prijs.

Volledig scherm Een sfeerbeeldje van Kinderstad vorig jaar. © Henk Deleu

Tijdens het Zomercircus van CC De Schakel vanaf donderdag 23 tot en met zondag 26 komt acrobaat Dimitri David zijn koorddansstunts tonen. Vrijdag 34 tot en met zondag 26 juni zorgt Lions Boulevard opnieuw voor een gezellig belevings-en foodtruckfestival in het Regenboogpark, de opbrengst gaat naar het goeie doel. Kinderstad op zaterdag 25 en zondag 26 juni in het Regenboogpark zullen heel wat kinderen opnieuw bekoren. Zaterdag 25 juni, ook in het Regenboogpark, komen drie dansgroepen typische dansen brengen uit hun cultuur. Ook lokale dansverenigingen tonen hun talent.

Meer info over PreCongé vind je op https://www.waregem.be/preconge/preconge.