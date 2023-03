Politiezone Mira waarschuwt na ‘shoulder surfing’ in Waregemse regio

Ook elders in de ruimere regio worden slachtoffers van die oplichtingsmethode gesignaleerd. De slachtoffers zijn steeds oudere personen die worden aangesproken net nadat ze aan een geldautomaat geld hebben afgehaald. De verdachte zegt aan het slachtoffer dat er 10 euro aan de automaat is blijven liggen en dat ze best hun kaart nog eens opnieuw in de geldautomaat stoppen om na te gaan of er nog geld is blijven zitten. Vervolgens kijkt hij mee naar de geheime code die door het slachtoffer wordt ingevoerd. De verdachte brengt de slachtoffers vervolgens in verwarring om ze af te leiden en slaagt er op die manier in om onopgemerkt de bankkaart uit de geldautomaat te halen.Met de de bankkaart én de geheime code worden vervolgens heel snel geldafhalingen, betalingen en/of aankopen gedaan.