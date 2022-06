Politie vindt grote hoeveelheid cannabis in auto na achtervolging

De politie merkte zondagnamiddag op de E17 omstreeks 17 uur een auto op dat aan een erg hoge snelheid in de richting van Frankrijk reed. Toen de politie besloot om de auto aan de kant te zetten, versnelde de auto nog. Al snel ontstond een achtervolging met verschillende politiewagens en een helikopter. Aan hoge snelheid reed het voertuig West-Vlaanderen binnen in de richting van Frankrijk. De politie slaagde erin om de auto wel degelijk aan de kant te zetten ter hoogte van Waregem. “De twee inzittenden werden gearresteerd en in de auto vonden we een grote hoeveelheid cannabis”, klinkt het bij het Parket van Kortrijk. “Dat was wellicht ook de reden waarom ze op de vlucht sloegen.” De twee inzittenden zijn mannen uit Frankrijk. Zij verschijnen dinsdag allebei voor de onderzoeksrechter die zal beslissen over hun verdere aanhouding.