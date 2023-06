Politie trekt rijbewijs van dronken bestuurder in, waarna man toch weer in Tesla stapt en, achtervolgd door politie, met 40 per uur over de E17 zwalpt

Vrienden en familie organise­ren benefietac­tie ter ere van overleden cafébaas Peter: “Hij brainstorm­de zelf nog mee over de organisa­tie”

Vrienden en familie van Peter Mesdag organiseren een herdenking om de overleden cafébaas te eren, ten voordele van Kom op Tegen Kanker. Opmerkelijk: het idee voor het evenement ontstond al nog voor Peter zijn diagnose kreeg, hij was zelf mede-initiatiefnemer. “Hij was dankbaar toen ik hem in het palliatief centrum beloofde dat we het event toch zouden organiseren zonder hem”, zegt Melissa Nuyttens.