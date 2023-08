Politie schiet band van vluchtende gangsters kapot: drie verdachten opgepakt na klopjacht met helikopter

Een indrukwekkende politiemacht maakte donderdagnamiddag in Beveren-Leie (Waregem) jacht op een Volkswagen Golf GTI met aan boord drie jongemannen. Het geseinde voertuig werd opgemerkt nadat het een ANPR-camera passeerde en reed verschillende keren bewust in op de politievoertuigen. Nadat de politie schoot op de banden van de vluchtwagen, kon het voertuig tot stilstand gedwongen worden. “Een van de verdachten had zich nog verstopt in een tuin”

De klopjacht op de Volkswagen Golf GTI startte donderdag kort na de middag. In de politiezone Mira passeerde de wagen met Franse nummerplaat een ANPR-camera. Die gaf onmiddellijk een ‘hit’, omdat het voertuig geseind stond in het kader van een onderzoek naar diefstallen in Oost-Vlaanderen. Onmiddellijk werden ook politiemensen uit de aangrenzende zones Gavers, Vlas en Midow ter versterking gevraagd. Vanuit Brussel repte de helikopter van de federale politie zich naar West-Vlaanderen.

Kogels afgevuurd

Langs de Kortrijkseweg in Beveren-Leie probeerde de politie de snelle personenwagen tegen te houden maar de inzittenden hadden duidelijk andere plannen. Ze botsten opzettelijk verschillende keren tegen enkele politievoertuigen, waaronder een combi van de politiezone Mira en een snel interventievoertuig Volvo van de politiezone Gavers. Daarna scheurden ze weg via de Kerkdreef, een zijstraat van de Kortrijkseweg. De politie schoot op de banden van het voertuig dat via de Koning Albertstraat naar de Elfde-Julilaan reed.

Volledig scherm Op de Kortrijkseweg in Beveren-Leie reed de Volkswagen Golf GTI met Franse nummerplaat in op enkele politievoertuigen. © Hans Verbeke

Met een lekke band rechts achteraan zagen de verdachten allicht het nutteloos in om verder met hun wagen te blijven rijden. In de Elfde-Julilaan stopten ze in het midden van de weg, sprongen uit het voertuig en gingen lopen. De politie was echter vlakbij. “Eén van hen kon een straat verderop al gevat worden”, zei een buurtbewoonster die onder de indruk was van de feiten. “Een tweede had zich verstopt in een tuin van een leegstaande woning, op een nieuwe verkaveling in de buurt. Het was een jongeman met getaande huidskleur, ik schat een jaar of 25. Hij liet zich gewillig inrekenen en wegbrengen door de politie.”

In de maïs

De agenten doorzochten met getrokken wapens ook de woning van een buurman in dezelfde straat. “Hij zag hoe de opgepakte jongeman werd weggeleid en was ongerust toen hij hoorde dat er nog een verdachte op de vlucht was”, weet de buurtbewoonster. “Maar de zoektocht in zijn woning leverde niks op.” De politie zette enkele speurhonden in om ook de derde verdachte te klissen. De dieren werden eerst in de vluchtwagen gelaten om de geur op te pikken van de verdachten. Daarna startte de zoektocht, onder meer in een maïsveld. De helikopter van de federale politie bood luchtsteun tijdens de klopjacht. Die leverde resultaat op want na enkele uren werd ook de derde verdachte bij de lurven gevat. De drie opgepakte jongemannen worden verhoord, mogelijk worden ze nadien ook voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Volledig scherm © Hans Verbeke

Volledig scherm © Hans Verbeke

Volledig scherm © Hans Verbeke

