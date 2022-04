Poets wederom poets: huishoudhulpen richten schuimkanon op Greenhouse, dat hoger loon weigert

WaregemHet hoofdkantoor van dienstenchequebedrijf Greenhouse in Waregem werd dinsdagvoormiddag besmeurd met een dikke laag schuim. Het gemeenschappelijk vakbondsfront vraagt met de actie een verhoging van het loon en de kilometervergoeding voor huishoudhulpen. “Nu komen we amper nog rond”, zegt poetshulp en ACV-afgevaardigde Gina Leyn (60) uit Ieper.

De vakbonden en huishoudhulpen kwamen dinsdagvoormiddag iets voor 10 uur aan bij het hoofdkantoor van dienstenchequebedrijf Greenhouse langs de Gentse Heerweg. Gewapend met een schuimkanon spoten ze het hele gebouw onder. “Heel wat collega’s kunnen amper nog de eindjes aan elkaar knopen, terwijl die dienstenchequebedrijven goed verdienen.”

Quote Een collega had geen geld meer om zelf nog naar huis te rijden. De klant heeft haar toen 20 euro gegeven zodat ze toch nog kon tanken en naar huis rijden Gina Leyn (60), Huishoudhulp en ACV-afgevaardigde

Volledig scherm Huishoudhulp en ACV-afgevaardigde Gina Leyn (60). © Alexander Haezebrouck

13 cent/km

“We krijgen slechts 13 eurocent kilometervergoeding per gereden kilometer”, vertelt Gina Leyn (60). “En dat is dan nog enkel om naar een klant te rijden. Terugkeren doen we op eigen kosten.” Het gevolg laat zich raden. De poetshulpen komen steeds moeilijker rond. “Een collega heeft eens moeten bedelen om geld bij een klant, omdat ze niet meer thuis zou raken. Ze heeft toen van die klant 20 euro gekregen om te tanken. Zeker nu de benzineprijzen zo snel stijgen, is een verhoging dringend nodig. In andere sectoren geldt een kilometervergoeding van 37 eurocent per kilometer, een groot verschil.”

Volledig scherm © Henk Deleu

Geen kruimels

Met de actie willen de vakbonden de grote schoonmaak van de schoonmaaksector aankondigen. “De gesprekken over een sectoraal akkoord voor de periode 2021-2022 zitten muurvast”, zegt Wouter Wittevrongel van het ABVV. “Ook de vorige onderhandelingen verliepen enorm moeizaam. De huishoudhulpen verdienen meer respect voor hun werk. Ze kunnen nu maximaal 12 euro bruto per uur verdienen, dat kan natuurlijk niet meer in deze tijden. Ook de kilometervergoedingen moeten omhoog, zeker nu de brandstofprijzen pieken. De huishoudhulpen moeten erop vooruitgaan, met kruimels nemen we geen genoegen meer.”

Volledig scherm © Henk Deleu

Zelf schuim opkuisen

Greenhouse is één van de grootste spelers in de regio. De firma blokkeert naar verluidt de onderhandelingen. Daarom werd de vestiging in Waregem uitgekozen voor de actie. Het was aan de mensen van Greenhouse zelf om na de vakbondsactie het schuim van hun pand op te kuisen. “Dat verdwijnt vanzelf wel voor een deel. Maar zo makkelijk om dat volledig op te kuisen is dat niet, het is een plakkerig goedje.”

Volledig scherm © Henk Deleu

Greenhouse is niet het eerste dienstenchequebedrijf dat onder het schuim komt te staan. In januari gebeurde dat ook al met het gebouw van Randstad in Brussel, waar het dienstenchequebedrijf Tempo Team onderdeel van is. Ook in andere provincies voeren de vakbonden op een gelijkaardige manier actie. “We blijven actie voeren tot er een akkoord is. Overmorgen bijvoorbeeld staan we in Wallonië.”

