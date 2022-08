Pink Ladies Games komt naar Waregem

West-Vlaanderen Reetje op zoek naar water, gewassen verschra­len onder loden zon: de droogte in West-Vlaanderen in 17 opvallende beelden

Akkers worden woestijnen, vissen spartelen in opdrogende vijvers, landbouwers zien hun gewassen sterven door een gebrek aan water. De droogte laat zich voelen in West-Vlaanderen, voor landbouw, mens en dier. “Voor het drinkwater is de toestand ernstig, maar niet precair”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Een stand van het water in de kustprovincie. En 17 foto’s, de voorbije week genomen door onze fotografen in West-Vlaanderen.

13 augustus