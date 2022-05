Perronverhoging in station Waregem opnieuw van de planning geschrapt dit jaar: “Enorm frustrerend”

waregem Ook Twice as Nice en Sportline openen in Het Pand

Ook bekende ketens Sportline en Twice as Nice zullen zich vestigen in het vernieuwde winkelcentrum Het Pand. Dat is nu op drie panden na, helemaal volzet. Twee van de drie panden zijn dan nog eens in optie, dus op dit moment kunnen kandidaat-huurders niet meer kiezen.

10 mei