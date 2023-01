Pedalovaren op de stadionvijvers, een magische lichtwandeling en Radio Warmegem live tijdens hartverwarmend event ‘WarMegem’

Waregem Wintert ligt nog maar pas achter ons, of daar komen opnieuw enkele weken vol activiteiten. Vanaf maandag 6 tot en met zondag 19 februari wordt Waregem omgedoopt tot WarMegem. Verschillende stadsdiensten slaan de handen in elkaar om van Waregem de ‘warmste’ plek van het land te maken. Hoogtepunten zijn de magische lichtwandeling op 10,11 en 12 februari en Radio Warmegem live op de markt op 10 en 11 februari.

‘Vrijdag Breidag’ is intussen al gestart. “Sinds begin deze maand is er al heel wat bedrijvigheid in de Waregemse woonzorgcentra, buurtcafés en het welzijnhuis”, zegt schepen Pietro Iacopucci. “Elke vrijdag is daar ‘Vrijdag Breidag’, waarbij zoveel mogelijk sjaals worden gebreid of gehaakt. In de week van 13 februari zullen die via instellingen verzameld en uitgedeeld worden aan inwoners die een warme sjaal kunnen gebruiken. Wie nog wat wol liggen heeft, kan die schenken in verschillende afhaalpunten: de stadswinkel, het welzijnshuis, de bib, en de deelgemeentehuizen.”

Ether

Radiozender Waregem1 gaat opnieuw de ether in als Radio Warmegem. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari wordt er van 9 tot 17u live radio gemaakt op de Markt, vanuit een glazen container op het ceremonieplein. Je kan je favoriete plaatje aanvragen, of een warme boodschap overbrengen via Radio Warmegem. Of gewoon ter plaatse komen luisteren naar de hartverwarmende verhalen of optredens.

Op 10, 11 en 12 februari is er de magische lichtwandeling ‘Ware Gloed’, van 18u tot 22u. “Drie dagen lang baadt het centrum van Waregem in een warme gloed. Je kan je laten betoveren en verwarmen langs een sprookjesachtig parcours met indrukwekkende lichtinstallaties en verlichte verassingen.” Op woensdag 8, zaterdag 11, woensdag 15 en zaterdag 18 februari kan je met een zwaanpedalo een rondje varen op de stadionvijvers in het Regenboogpark.

Fotowedstrijd

Daarnaast zijn er nog enkele kleinere initiatieven: de fotowedstrijd Waregemse Warmte, waarbij deelnemers de mooiste foto moeten proberen maken ‘die Waregemse warmte uitstraalt’. De romantische films die op zaterdag 11, maandag 13 en woensdag 15 februari gepland staan in de Schakelbox. De selfiespots van maandag 6 tot en met zondag 19 februari, waarbij gepimpte plekjes in de stad je in romantische sfeer brengen.

Op woensdag 8, zondag 12, woensdag 15 en zondag 19 februari is er een Sjalenzoektocht. Zowel on- als offline brengen tips deelnemers naar de juiste plaats, wie de laatste opdracht tot een goed einde brengt maakt kans op een restaurantbon ter waarde van 100 euro bij een Waregems restaurant. Ook het zwembad doet mee, met sfeerzwemmen en knuffelturnen. In de bib kan je onder meer speeddaten voor vriendschap, en luisteren naar warme liefjes van het Sint-Eligius-koor. Het volledige programma vind je op www.warmegem.be.

