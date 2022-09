Patrick en Inge houden ermee op na 38 jaar, met bakkerij Biebuyck verdwijnt de laatste bakkerij in Desselgem

waregem/DesselgemNa 38 jaar valt het doek over bakkerij Biebuyck. Patrick en Inge Biebuyck waren amper 16 en 22 jaar toen ze destijds hun zaak van nul opstartten. “We hebben altijd gezegd dat we op een hoogtepunt wilden stoppen, en dat moment is voor ons aangebroken.” Met bakkerij Biebuyck verdwijnt de laatste warme bakkerij in Desselgem. “Dus neen, klanten zien ons niet zo graag vertrekken.”

Piepjong waren ze destijds, toen Patrick en Inge met hun bakkerij/patisserie startten. “Vooral ik was nog heel erg jong”, zegt Inge. “Maar het zat heel goed tussen ons, en we waren echt enthousiast om iets te beginnen samen. Mijn ouders zagen me inderdaad niet graag zo jong uitvliegen, maar ik heb altijd al een sterke mening gehad”, lacht Inge.

Middernacht

Het koppel stond 38 jaar lang samen op om middernacht. “Ik hielp Patrick eerst met bakken, om daarna de hele dag in de winkel te staan. Bij veel bakkerszaken komen de bakker en de bakkersvrouw elkaar bij wijze van spreken maar tegen op de trap, wanneer de ene gaat slapen als de andere opstaat, maar dat wilden wij niet. Wij wilden dit echt graag sámen doen, dus deden we ook effectief alles samen. De nachten waren daardoor soms heel kort.”

Daarom dat het na 38 jaar tijd is om echt te genieten van het leven. “We noemen het nog geen pensioen, want dat is het niet. Maar ik heb wat gezondheidsproblemen gehad de voorbije jaren, en het was onze huisdokter die ons eraan herinnerde ‘dat er ook nog een leven is ná de bakkerij’. En eigenlijk heeft hij wel gelijk, moesten we toegeven. Aangezien we altijd gezegd hebben dat we op een hoogtepunt wilden stoppen, leek ons dit het uitgelezen moment.”

Met bakkerij Biebuyck verdwijnt de laatste warme bakkerij in Desselgem. "Dus neen, klanten zien ons niet zo graag vertrekken."

Met de stijgende prijzen heeft hun beslissing niets te maken. “Onze beslissing werd een jaar geleden al genomen. We hebben gewoon op het gemakje uitgekeken naar een koper. Dat de prijzen nu net zo stijgen, is dus toeval.”

Nadat Patrick en Inge vertrekken, komt er een andere zaak, géén bakkerij. “Met ons verdwijnt dus meteen ook de laatste bakkerij in Desselgem. Toen wij startten in 1984 waren er maar liefst 13 verkooppunten van brood, supermarkten inclusief. Op de piekmomenten waren er 6 bakkers in Desselgem. Na 26 september dus geen enkele meer. Het spreekt voor zich dat de inwoners hier in Desselgem daar niet zo heel blij mee zijn. Er zijn inderdaad nog supermarkten waar ze voor brood en patisserie terecht kunnen, maar niets kan op tegen een échte warme bakker, hé.”

Topstiel

“Uiteraard gaan we het zelf ook missen. Het is dan ook een topstiel: je kan er je creatief ei in kwijt, het contact met de mensen maakt het echt superleuk… Je kan dit niet volhouden als je het geen 200% graag doet. We staan er ook op onze klanten vanuit de grond van ons hart te bedanken voor hun trouw al die jaren.”

Concrete plannen heeft het koppel nog niet. “We gaan genieten van de eenvoudige dingen. Extra tijd met onze kinderen en kleinkinderen. Eens uitslapen als het kan. Feestdagen zoals Kerstmis en Nieuwjaar uitvoerig vieren. Dat konden we al die jaren nooit echt zorgeloos, omdat het net de drukste dagen waren.”

